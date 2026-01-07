Big Willi hat die Luxusyacht gut im Griff: Das ist der Spitzname des mächtigen Krans, mit dem die Düsseldorfer Messegesellschaft millionenteure Boote aus dem Rhein hebt und auf Tieflader setzt. Die Laster bringen sie dann vom Ufer in die wenige Hundert Meter entfernten Hallen, für die Boot, die weltweit größte Wassersportmesse. Gerade hängt eine mehrstöckige weiße Yacht in den Gurten des 13 Meter hohen Krans. Der Fahne am Heck zufolge kommt sie aus Italien. Die ersten Schiffe hat der Kran bereits im Dezember aus dem Fluss geholt; die alljährliche Messe startet am übernächsten Samstag, dem 17. Januar.
FreizeitWeniger Yachten, mehr Platz in den Marinas
Lesezeit: 2 Min.
Bald beginnt die weltweit größte Wassersportmesse Boot. Doch immer weniger Deutsche besitzen Yachten – und das hat einen Grund, gegen den die Hersteller machtlos sind.
Von Björn Finke, Düsseldorf
