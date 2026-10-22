Die EU-Kommission will prüfen, ob Booking.com seine Nutzer ausreichend vor der Gefahr durch Cyberkriminelle bewahrt. Was Reisende jetzt tun können.

Die EU-Kommission untersucht, ob die Buchungsplattform Booking.com genug unternimmt, um ihre Nutzer vor Betrug zu schützen. In den vergangenen Monaten gab es auf der Plattform offenbar vermehrt Probleme mit Fake-Angeboten und Phishing-Angriffen, bei denen Kriminelle versucht haben, Reservierungs- und Gästedaten abzugreifen und zu missbrauchen.