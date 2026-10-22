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TourismusSo schützen sich Urlauber vor Betrug auf Booking.com und Co.

Lesezeit: 4 Min.

Booking.com und andere Buchungsplattformen werden zunehmend von Cyberkriminellen angegriffen.
Booking.com und andere Buchungsplattformen werden zunehmend von Cyberkriminellen angegriffen.
Fabian Sommer/dpa

Die EU-Kommission will prüfen, ob Booking.com seine Nutzer ausreichend vor der Gefahr durch Cyberkriminelle bewahrt. Was Reisende jetzt tun können.

Von Sonja Salzburger

SZ bei Google bevorzugen

Die EU-Kommission untersucht, ob die Buchungsplattform Booking.com genug unternimmt, um ihre Nutzer vor Betrug zu schützen. In den vergangenen Monaten gab es auf der Plattform offenbar vermehrt Probleme mit Fake-Angeboten und Phishing-Angriffen, bei denen Kriminelle versucht haben, Reservierungs- und Gästedaten abzugreifen und zu missbrauchen.

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