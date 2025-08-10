In einem Münchner Hinterhof fing 1932 alles an: Wilhelm Bogner, ein erfolgreicher Langläufer und Skispringer, gründete eine Textilfirma und importierte zunächst Ski- und Strickwaren aus Norwegen. Schon 1936 stattete er erstmals die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen aus, und sorgte damit für Aufsehen. 1977 dann übernahm Willy Bogner von seinem Vater. Der Mann, heute 83 Jahre alt, nahm selbst an zwei Olympischen Spielen teil und ist ein erfolgreicher Skifahrer, Filmemacher und Kameramann (unter anderem für James-Bond-Filme). Er machte in den 80er- und 90er-Jahren Bogner – und sich selbst – weltweit als Marke bekannt, seine Frau Sonia wurde die prägende Designerin. Sport, Mode, Erfolg, Luxus – das waren damals die Zutaten für den Erfolg der Marke.
SportmodeWarum die Lakritz-Firma Katjes bei Bogner einsteigt
Der Süßwarenhersteller hat überraschend die Mehrheit an der Münchner Sportmodefirma übernommen – was dahintersteckt und wie es jetzt weitergeht.
Von Caspar Bausse
