Die Warnung kam deutlich und von höchster Stelle: „Verlass dich nicht nur auf die gesetzliche Rentenversicherung“, riet Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im August einem Instagram-Nutzer in einer Fragerunde. Unbedingt solle man möglichst früh anfangen, selbst Geld anzulegen, empfahl der Bundeskanzler. Zum Beispiel durch einen Sparplan an der Börse. Denn die private Vorsorge wird wichtiger, wenn man seinen Lebensstandard im Alter halten will. Deshalb ist es auch ein erklärtes Ziel der schwarz-roten Bundesregierung, mehr Menschen zu Anlegerinnen und Anlegern zu machen: mit der Frühstart-Rente für Kinder etwa und einem geförderten Altersvorsorgedepot für Erwachsene.
Private GeldanlageWarum plötzlich so viele junge Menschen an der Börse investieren
Mit der Frühstart-Rente und einem Altersvorsorgedepot will die Bundesregierung die Bürger dazu bringen, ihr Geld in Aktien oder ETFs anzulegen. Aktuelle Zahlen zeigen: Der Trend zeigt schon in diese Richtung. Woran das liegt.
Finanzen für junge Menschen:Der Weg zur ersten Geldanlage
Warum Geldanlage gerade für junge Menschen wichtig ist und man keine Angst vor dem Mysterium Finanzmarkt haben braucht: Eine Anleitung in fünf Schritten.
