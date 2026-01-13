Die Warnung kam deutlich und von höchster Stelle: „Verlass dich nicht nur auf die gesetzliche Rentenversicherung“, riet Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im August einem Instagram-Nutzer in einer Fragerunde. Unbedingt solle man möglichst früh anfangen, selbst Geld anzulegen, empfahl der Bundeskanzler. Zum Beispiel durch einen Sparplan an der Börse. Denn die private Vorsorge wird wichtiger, wenn man seinen Lebensstandard im Alter halten will. Deshalb ist es auch ein erklärtes Ziel der schwarz-roten Bundesregierung, mehr Menschen zu Anlegerinnen und Anlegern zu machen: mit der Frühstart-Rente für Kinder etwa und einem geförderten Altersvorsorgedepot für Erwachsene.