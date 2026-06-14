Die Space-X-Aktie legt am ersten Handelstag fast 20 Prozent zu und macht Elon Musk zum reichsten Menschen der Welt. Ob seine neuen Aktionäre jetzt auch reich werden, ist dagegen nicht sicher.

Der Space-X Start an der US-Börse Nasdaq ist nicht nur der größte Börsengang der Geschichte, sondern wohl auch einer der umstrittensten. Das lässt sich gut auf den Bildern erkennen, die am Freitag aus New York gesendet wurden. Feiernde Manager im Konfettiregen, lachende Angestellte in Raumanzügen und jubelnde Kleinanleger sind da zu sehen – aber auch Demonstranten mit „Stop Elon“-Plakaten vor der Zentrale einer großen Bank. Elon Musk, umstrittener Gründer des Weltraumunternehmens, darf seit Freitag als erster Billionär der Welt gelten. Knapp 20 Prozent legte die Space-X-Aktie an ihrem ersten Handelstag zu und kostet bei Börsenschluss 161 Dollar. Gestartet war sie mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar.