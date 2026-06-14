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Space-XViele Fragen nach Musks Börsenfeuerwerk

Lesezeit: 4 Min.

Schaulustige verfolgen In New York die Ansprache von Space-X-Gründer Elon Musk zum Börsengang.
Schaulustige verfolgen In New York die Ansprache von Space-X-Gründer Elon Musk zum Börsengang. Jeenah Moon/REUTERS

Die Space-X-Aktie legt am ersten Handelstag fast 20 Prozent zu und macht Elon Musk zum reichsten Menschen der Welt. Ob seine neuen Aktionäre jetzt auch reich werden, ist dagegen nicht sicher.

Von Gunnar Herrmann

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Der Space-X Start an der US-Börse Nasdaq ist nicht nur der größte Börsengang der Geschichte, sondern wohl auch einer der umstrittensten. Das lässt sich gut auf den Bildern erkennen, die am Freitag aus New York gesendet wurden. Feiernde Manager im Konfettiregen, lachende Angestellte in Raumanzügen und jubelnde Kleinanleger sind da zu sehen – aber auch Demonstranten mit „Stop Elon“-Plakaten vor der Zentrale einer großen Bank. Elon Musk, umstrittener Gründer des Weltraumunternehmens, darf seit Freitag als erster Billionär der Welt gelten. Knapp 20 Prozent legte die Space-X-Aktie an ihrem ersten Handelstag zu und kostet bei Börsenschluss 161 Dollar. Gestartet war sie mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar.

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