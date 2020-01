Frankfurt/Main (dpa) - Die Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt hält am Donnerstag an. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag bereits etwas tiefer aus dem Handel gegangen war, gab er am frühen Nachmittag nun um rund 0,53 Prozent auf 13.444,27 Punkte nach.

Damit entfernte sich das Börsenbarometer weiter von seinem Mitte der Woche erreichten Rekordhoch. Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) bewegte die Märkte kaum: Die Währungshüter halten die Zinsen im Euroraum auf Rekordtief.

Der MDax fiel um 0,66 Prozent auf 28.565,78 Punkte. Der Mittelwert-Index ging damit ebenfalls auf Abstand zum Rekordhoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,4 Prozent im Minus.

Unter den Einzelwerten ließ sich Infineon vom positiven Sektor-Trend mitziehen. Im Windschatten erfreulicher Geschäftszahlen von STMicro setzte sich der Chipkonzern mit einem Plus von knapp 2 Prozent auf Platz zwei im deutschen Leitindex Dax. Nur für die Aktien von Wirecard lief es am Donnerstag besser: Der Bezahldienstleister setzte sich mit einem Anstieg von gut 3 Prozent an die Dax-Spitze.

Am unteren Ende des deutschen Leitindex lagen die Papiere des Autozulieferers Continental. Sie mussten nach einer Abstufung durch die US-Bank Citigroup Abschläge von 1,4 Prozent hinnehmen.

Im MDax fiel der Aktienkurs des Baukonzerns Hochtief kräftig. Eine herbe Ergebnisbelastung infolge des geplanten Ausstiegs der australischen Tochter Cimic aus dem Nahost-Geschäft brockte dem Baukonzern ein Minus von mehr als 7 Prozent ein.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen stiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von minus 0,28 Prozent am Vortag auf minus 0,30 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,12 Prozent auf 144,14 Punkte zu. Der Bund-Future rückte um 0,12 Prozent auf 172,58 Punkte vor.

Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1101 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1088 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9019 (0,8997) Euro.