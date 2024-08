Börsen:Erst der Crash, dann die Rally – und jetzt?

Von Herbert Fromme, Ann-Kathrin Nezik, Stephan Radomsky

Der Schock hat gesessen. Als man in Europa gerade in die neue Woche startete und Amerika noch tief schlief, rauschten in Japan die Kurse in den Keller wie seit Jahrzehnten nicht. Mit Tagesanbruch folgten auch die Börsen anderswo auf der Welt, in Frankfurt und London, Paris und New York. Überall leuchteten bedrohlich die Minuszeichen. Und viele Beobachter fragten sich: Ist das der große Crash?