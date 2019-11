Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seinem wochenlangen Höhenflug am Freitag Tribut gezollt. Am Nachmittag weitete der deutsche Leitindex sein Minus aus - zuletzt verlor er 0,44 Prozent auf 13.231,03 Punkte.

Tags zuvor hatte er dank der Aussicht auf einen lang ersehnten Etappenerfolg im Handelskonflikt zwischen den USA und China den höchsten Stand seit Anfang 2018 erreicht. Damit steuert der Dax auf ein Wochenplus von rund zwei Prozent sowie die fünfte Gewinnwoche in Folge zu.

Mit Blick auf die deutsche Berichtssaison flaute die Nachrichtenflut am Freitag merklich ab: Neben der Allianz standen lediglich einige Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe mit Zahlen im Fokus.

Die Aktien des Versicherungskonzerns verloren trotz des angehobenen Gewinnziels knapp zweieinhalb Prozent, womit sie zu den schwächsten Dax-Werten zählten. Damit zollten sie dem vortags erreichten Hoch seit dem Jahr 2002 Tribut.

Im MDax gehörte die Deutsche Pfandbriefbank zu den Favoriten: Die Aktien stiegen um weitere fast zweieinhalb Prozent und erreichten den höchsten Stand seit gut einem Jahr. Der Spezialist für Immobilienfinanzierungen hatte mit dem Vorsteuergewinn im dritten Quartal die Konsensschätzung deutlich übertroffen.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,32 Prozent am Vortag auf minus 0,28 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,24 Prozent auf 144,01 Punkten. Der Bund-Future verlor 0,13 Prozent auf 169,33 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1032 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1077 (Mittwoch: 1,1090) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9028 (0,9017) Euro gekostet.