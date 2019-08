Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat zunächst kräftige Kursgewinne bis Montagmittag fast komplett abgegeben. In der Spitze war der Dax um 1,2 Prozent gestiegen, dann aber wieder zurückgefallen. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex noch mit 0,17 Prozent im Plus bei 11.714,05 Punkten.

Händler verwiesen angesichts der sich zuspitzenden Protestwelle in Hongkong zudem auf einen weiteren Unsicherheitsfaktor. So hatte Hongkongs Flughafen wegen der anhaltenden Proteste der Demokratie-Bewegung am Montag sämtliche Abflüge für den Rest des Tages gestrichen. Der Flughafen gilt als wichtiges Drehkreuz in Südostasien und ist einer der belebtesten Airports weltweit.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen umfasst, gab am Montag um 0,05 Prozent auf 25.342,18 Punkte moderat nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,1 Prozent vor.

Bei den Einzelwerten standenn die Aktien von Osram erneut im Fokus. Der österreichische Halbleiterkonzern AMS hat erneut Interesse an einer Übernahme des in Bedrängnis geratenen Beleuchtungsherstellers bekundet und bietet 38,50 Euro je Osram-Aktie. Papiere von Osram schnellten daraufhin um 9,3 Prozent auf 34,60 Euro nach oben. Damit handelten sie jedoch noch immer deutlich unter dem von AMS gebotenen Preis.

Papiere der Deutschen Bank zeigten wieder Schwäche und verloren am Dax-Ende 2,5 Prozent. Einen Tag vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen waren Henkel-Aktien dagegen gefragt, sie verteuerten sich um 1,9 Prozent. Aktien von Salzgitter fielen nach einem vorsichtigeren Ausblick des Stahlherstellers für das Gesamtjahr um 3,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016.