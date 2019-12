Frankfurt/Main (dpa) - Trotz der jüngsten internationalen Zollquerelen hat sich der Dax zum Handelsstart leicht verbessert.

Der Leitindex schaffte es in den Anfangsminuten mit 0,30 Prozent ins Plus auf 13.027,75 Punkte. Auch der MDax der mittelgroßen Werte konnte leicht um 0,40 Prozent auf 27.004,80 Punkte zulegen. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone stieg in ähnlichem Rahmen.

Die neuerdings schwache Tendenz an den Weltbörsen wegen der wieder verschärften Spannungen zwischen den USA und China stellt die Erholung hierzulande aber auf wackelige Beine.