Kommentar von Harald Freiberger

Was sich zurzeit an der Börse abspielt, trägt alle Anzeichen eines Crashs in sich: Der japanische Nikkei-Index brach am Montag um zwölf Prozent ein. US-Technologiegrößen wie Amazon, Intel und Nvidia verloren in kürzester Zeit bis zu einem Viertel ihres Börsenwerts. Der Deutsche Aktienindex stürzte drei Tage in Folge um jeweils mehr als zwei Prozent ab. Die Stimmung ist so nervös wie lange nicht.