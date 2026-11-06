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Absturz der Tech-AktienDas „KI-Blutbad“ nach dem Sieg der Demokraten

Lesezeit: 3 Min.

Nach dem Sieg der Demokraten gab es schon Befürchtungen über einen Absturz an der Wall Street. Ungläubige Blicke gab es am Donnerstag trotzdem.
Nach dem Sieg der Demokraten gab es schon Befürchtungen über einen Absturz an der Wall Street. Ungläubige Blicke gab es am Donnerstag trotzdem.
TIMOTHY A. CLARY/AFP

Der Nasdaq erlebt den schlechtesten Tag seit anderthalb Jahren. Die Aktien von Tesla, Nvidia und anderen Tech-Konzernen stürzen ab. Das hängt mit dem Sieg der Demokraten bei den Midterms zusammen.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

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Für Elon Musk läuft es gerade nicht so gut. Erst versenkte er fast 500 Millionen Dollar im Wahlkampf und musste zusehen, wie die von ihm unterstützten Republikaner bei den Midterms untergingen. Nun stürzen auch noch die Aktien seiner Unternehmen ab. Das Papier seines Raumfahrtkonzerns Space-X verlor am Donnerstag neun Prozent. Die Aktie von Tesla notierte sogar fast elf Prozent im Minus.

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