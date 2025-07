Trumps Zoll-Tollheiten schrecken die Börse nicht mehr. Das ist ein gutes Zeichen.

Die drei Handelstage im April sitzen Aktionären immer noch im Nacken. Mit Schrecken erinnern sie sich daran, wie die Aktienkurse einbrachen, als US-Präsident Donald Trump am „Liberation Day“ enorme Strafzölle für fast alle Länder der Erde ankündigte. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor am ersten Tag fünf Prozent, am zweiten Tag sechs Prozent, am dritten Tag eröffnete er sogar mit zwölf Prozent im Minus. Erst als Trump die Strafzölle um drei Monate aufschob, fanden die Kurse Halt.