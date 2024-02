Von Victor Gojdka

Vielleicht zeigt Yoshika Tagashira am besten, wie vergessen die japanische Börse lange war. Wenn die Dateningenieurin ihren Arbeitsplatz in der Mitte des einstigen Händlerrondells bezieht, sitzt sie allein in der neon-fahlen Herzkammer der Börse. Von oben werfen klinisch weiße Scheinwerfer ihr Licht, an den meterhohen Glaswänden spiegeln sich die 16 blau blinkenden Kursbildschirme. "Die Tokioter Börse spielt eine besondere Rolle", sagte Tagashira kürzlich in einer Fernsehdokumentation, "weil sie jeden Tag die erste ist, die öffnet." Man könnte sagen: Frau Tagashira setzt den Ton für die weltweiten Börsen.