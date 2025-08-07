Bald sortiert die Deutsche Börse ihre Indizes neu. Der Sportwagenbauer könnte gleich doppelt verlieren. Lufthansa und der Bausoftwareanbieter Nemetschek gelten als Aufstiegskandidaten.

Von Harald Freiberger

Der Sportwagenbauer Porsche könnte im September gleich doppelt aus dem Deutschen Aktienindex (Dax) herausfallen: zum einen das Kernunternehmen Porsche AG, das für den Bau der Autos zuständig ist, zum anderen die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE, in der die Eigentümerfamilien ihre Anteile gebündelt haben. Denn immer Anfang September gibt die Deutsche Börse bekannt, welche Unternehmen in ihre Indizes auf- oder absteigen. Berechnungen dazu gibt es jetzt schon, vier Wochen vorher. Die Mitgliedschaft in den Indizes richtet sich nach der Marktkapitalisierung, also danach, wie viel die Aktien im Streubesitz wert sind. Dabei wird der aktuelle Kurs mit den frei umlaufenden Aktien multipliziert, die nicht Großaktionären gehören.