Vergangene Woche machte in den USA noch der Schuldenstreit Furore, nun bricht an der Börse plötzlich Euphorie aus - aber nur bei einer Handvoll Titel. Ist das gefährlich?

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Vielleicht muss man nicht viel mehr als den Oberarm von Jensen Huang kennen, um die aktuelle Börseneuphorie zu verstehen. Als der Chef der US-Chipfirma Nvidia vor einigen Jahren auf einer Konferenz öffentlichkeitswirksam sein Poloshirt hochkrempelte, lugte darunter das Logo seines Unternehmens hervor. Drei schwarze Halbkreise hatte sich Huang in den Arm stechen lassen und grinste in die Runde. Die Botschaft könnte er nun wiederholen, da sein Unternehmen Nvidia an der Börse nun mehr als eine Billion Dollar wert ist - und inzwischen sogar den gesamten US-Aktienmarkt nach oben zieht.