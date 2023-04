Von Marie Vandenhirtz, Köln

Krisenfest - so könnte man junge Anleger beschreiben, die wegen ihres wachsenden Börseninteresses als "Generation Aktie" gelten. Dazu gehört auch Dustin Stein. Der 33-Jährige sitzt an einem langen Holztisch, direkt am Eingang des Kölner Brauhauses "Kaiser Konstantin". Neun andere Männer sitzen mit ihm am Tisch. Sie unterhalten sich über das jüngste Investment, über Geldpolitik, Immobilien, schauen sich Kursentwicklungen auf dem Handy an - kurz: Hier geht es um Geld. Das Durchschnittsalter dieses Börsenstammtischs liegt irgendwo bei Ende 40. Junge Leute würden selten dazukommen, sagt Christoph Rothe, 52, der die Treffen organisiert. Da sticht Dustin Stein heraus. "Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier", sagt er. "Ich habe zwar viel über Bücher und Youtube über die Börse gelernt, aber ich will mich auch austauschen. Und meine Freunde interessieren sich nicht für solche Themen."