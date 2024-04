Aufgrund des am Wochenende deutlich verschärften Konflikts zwischen Israel und Iran rechneten viele Anleger mit einer belasteten Stimmung am Aktienmarkt.

Von Victor Gojdka

Am Wochenende war viel von Preisen die Rede: So drohte Israel damit, Iran werde einen "Preis" für seinen Angriff auf das Land zahlen. An den Börsen versuchten die Anlegerinnen und Anleger zum Wochenauftakt wiederum, die geopolitische Lage in unterschiedliche Preiskurven zu verdichten. Das geriet komplizierter und widersprüchlicher als gedacht. Vermeintliche Sicherheitsanker verloren, während Aktienkurse stiegen - und sich ausgerechnet das Öl angesichts der Eskalation in Nahost gleichgültig zeigte. Warum die Börsen scheinbar kopfstehen.