Von Harald Freiberger

Es sind herausfordernde Zeiten für Anleger. Seit am 24. Februar der Krieg Russlands gegen die Ukraine ausbrach, schwankt die Börse extrem. In der vergangenen Woche verlor der Deutsche Aktienindex (Dax) zweimal hintereinander fünf Prozent, um am Tag darauf um acht Prozent zu steigen. Auch am Montag ging es um bis zu drei Prozent nach oben. Gerade in den vergangenen zwei Jahren sind viele Deutsche an der Börse eingestiegen, und jetzt erleben sie ein solches Wechselbad der Gefühle. Wie schafft man es da, ruhig zu bleiben und weiter sinnvoll zu investieren? Eine Anleitung in sieben Schritten.