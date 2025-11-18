Es sind kritische Tage und Wochen für Anleger: Die Stimmung an der Börse ist gerade höchst nervös. Ablesen lässt sich das sowohl an den Kursen für Aktien als auch für Kryptowährungen. Das Deutsche Aktienindex (Dax) verlor mehrere Tage hintereinander mehr als ein Prozent, auch am Dienstag. Inzwischen notiert er bei nur noch gut 23 000 Punkten, so niedrig wie seit Juni nicht. Noch extremer ist der Kursverfall bei der wichtigsten Kryptowährung Bitcoin. Was steckt dahinter?