Von Victor Gojdka, Frankfurt

Wenn es an der Börse so etwas wie ein Fieberthermometer gibt, dann hat es seinen Platz in der Chicagoer Börse. Dort, wo sich tagtäglich noch Händler aus Fleisch und Blut anschreien. Dort, wo es für Fernsehübertragungen inmitten der Händler eine Art abgetrennten Boxring gibt. An kaum einem anderen Ort sind die Emotionen der Finanzanleger so gut zu greifen wie an dieser Börse. Neben verschwitzten Gesichtern und angstvollen Grimassen hält die Chicagoer Börse sogar einen professionell berechneten Angstindex bereit. Und der sendet Anlegern rund um den Globus aktuell ein Warnsignal.