So gelingt die Jagd nach Dividenden

In diesem Jahr haben Anleger nur 60 Cent Dividende vom Mobilfunkanbieter Telekom bekommen.

Von Victor Gojdka

Man könnte das alles für Peanuts halten, wenn Anleger wegen ein paar Cent in Ekstase geraten. Doch für viele Börsensparer ist es ein großes Geschenk, wenn sie pünktlich im Frühjahr ihre Dividenden kassieren - und ein kleines bisschen von den Milliardengewinnen der Großkonzerne abbekommen. Vielleicht erinnern die Gewinnausschüttungen ein bisschen an die Zinsen längst vergangener Zeiten, vielleicht schwingt bei der Sache auch sympathische Kleinkariertheit mit. "Dividendenpapiere gelten in Zeiten des Technologie-Hypes als Inbegriff der investiven Spießigkeit", sagt Markus Zschaber von der VMZ Vermögensverwaltung.