Nach den Verlusten an der Wall Street am Dienstag hatten die Anleger eigentlich einen schwachen Börsenstart in Deutschland erwartet - doch es kam anders: Der Dax stieg gleich zu Handelsbeginn auf den höchsten Stand seiner Geschichte: Mit 13 602 Punkten übertraf er zur Eröffnung das bisherige Rekordhoch von 13 597 Zählern aus dem Januar 2018. Im frühen Geschäft stieg er dann weiter bis auf 13 616 Punkte. Am Vortag hatte er bei 13 556 Zählern geschlossen.

