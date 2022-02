Von Victor Gojdka, Frankfurt

Russland greift die Ukraine an, die Börsen kollabieren: An der Frühbörse verliert der deutsche Leitindex Dax binnen Minuten mehr als fünf Prozent, nach dem Start des regulären Computerhandels dämmt das Börsenbarometer seine Verluste auf rund drei Prozent ein - und notiert wieder über 14 000 Punkten. "Die Kriegsangst hat die Börsen endgültig gepackt", sagt Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

Die Anleger erwischt die Eskalation zwischen Russland, der Ukraine und dem Westen kalt. Noch am Abend hatten Finanzexperten die Ukraine-Krise als Thema an den Börsen für erledigt erklärt, dann allerdings wachten sie mit einem eskalierten Krieg in Europa auf. "Anleger und Händler reagieren geschockt", sagt Marktexperte Thomas Altmann von der Fondsgesellschaft QC Partners.

Keine einzige Aktie aus dem deutschen Leitindex Dax kann sich zu Handelsbeginn im Plus halten, besonders hart trifft es Titel mit eigenem Russlandgeschäft. So sinken Aktien der Deutschen Bank und Siemens um rund sechs bis sieben Prozent. Hart getroffen ist auch der Energieversorger Uniper, der von russischen Gaslieferungen abhängig ist und gemeinsam mit dem russischen Konzern Gazprom in die Pipeline Nord Stream 2 investiert hat - die jetzt im Rahmen der Sanktionen vorläufig gestoppt ist. Laut Analyse der US-Großbank Citi macht das Unternehmen außerdem rund 25 Prozent seiner Gewinne in Russland, was Anleger am Morgen verunsichert. Uniper-Aktien rutschen nach Handelsbeginn um rund elf Prozent ab.

Moskauer Leitindex bricht ein

Stärker als den deutschen Aktienmarkt treffen die militärischen Aktionen die russische Börse. Der in Dollar notierte Moskauer Leitindex RTS bricht am Morgen um knapp 50 Prozent ein, sodass die Moskauer Börse vorübergehend gar den Handel aussetzen musste. Um acht Uhr deutscher Zeit nahmen die Händler ihre Arbeit jedoch wieder auf, dennoch krachte das Aktienbarometer unter die Marke von 1000 Punkten und steht nun nur noch bei 615 Punkten. Im Handelsverlauf stoppt die russische Zentralbank schließlich Wetten auf fallende Aktienkurse, sogenannte Leerverkäufe. Neben Großinvestoren treffen die massiven Kursverluste vor allem auch russische Privatanleger, die sich in den vergangenen zwei Jahren in Massen an die Börse gewagt hatten. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Sturm an den Märkten noch einige Tage anhält", sagt Ewgenij Kogan von der Investmentbank Moscow Partners.

Noch ist unklar, wie der Westen genau auf die russische Invasion reagieren wird. Anleger an den Börsen bereiten sich jedoch offenbar auf schwerwiegende Sanktionsmaßnahmen vor: So könnten weitere russische Banken mit Sanktionen belegt, das Land gleich ganz vom internationalen Zahlungssystem Swift abgeschnitten werden oder spezifische Sanktionen gegen wichtige russische Konzerne kommen.

Ölpreis macht Anlegern Angst

Neben konkreten Sanktionen fürchten Anleger vor allem eine Preisspirale an den Rohstoffmärkten. Bereits am Morgen stieg der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent auf mehr als 100 Dollar, zum ersten Mal seit dem Jahr 2014. Aktuell notiert der Rohstoff bei 102,24 Dollar pro Fass - und damit fünf Prozent höher als gestern. "Die Marktreaktion auf die Geschehnisse gleicht einem Erdbeben", sagt Jim Reid, Chefanlagestratege der Deutschen Bank.

Eigentlich hatten die Anleger gehofft, dass sich nach der Rohstoffknappheit im Zuge der Corona-Verwerfungen die aufgepeitschte Lage an den Rohstoffmärkten in diesem Jahr beruhigen würde. Nun allerdings decken sich Spekulanten am Markt vorsorglich mit Öl ein, um es später teurer verkaufen zu können. Andere Marktteilnehmer sorgen sich, dass Russland möglicherweise seine Öllieferungen drosseln könnte oder der Westen bei Sanktionen im Zahlungsverkehr seine Ölbestellungen in Russland schwieriger bezahlen könnte. Was vor einigen Tagen noch eher unwahrscheinlich wirkte, macht den Anlegern nun Angst.

Steigende Energiepreise könnten schließlich gleich zum doppelten Problem für Wirtschaft und Börsen werden, da sie einerseits zum wirtschaftlichen Problem für Unternehmen werden könnten - was eine wirtschaftliche Erholung nach allen Corona-Verwerfungen hemmen könnte. Andererseits würden sie auch die Inflation anfachen und die weltweiten Notenbanken unter Druck setzen, ihre Geldpolitik zu straffen. Dabei kamen die Zentralbanker den Märkten in schwierigen Situation stets zuverlässig zur Hilfe. "Das ist diesmal jedoch schwieriger denn je", sagt Marktexperte Thomas Altmann.

Krisenprofiteur am Parkett ist vor allem das Edelmetall Gold, der Preis für eine Feinunze steigt am Morgen bis auf knapp 1950 Dollar. "Das Krisenmetall ist damit so teuer wie seit Anfang 2021 nicht mehr", sagt Alexander Zumpfe vom Edelmetallhändler Heraeus. Anleger suchen das edle Metall traditionell, wenn sich Krisen, Crashs und Kriege andeuten. Ein zuverlässiger Krisenhort ist das Edelmetall dabei nicht: Auch bei der Krim-Krise 2014 konnte das Edelmetall zunächst einige Wochen lang gewinnen, verlor bis zum Jahresende jedoch an Wert.