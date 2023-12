Gold ist derzeit so viel wert wie noch nie. Anleger wetten auf fallende Zinsen und treiben Aktien und Co. in die Höhe.

Egal ob Dax, Gold oder Bitcoin: An der Börse ist Rekordlaune ausgebrochen. Der Grund ist die wohl wichtigste Gezeitenkraft am Parkett.

Von Victor Gojdka

Als der wohl mächtigste Banker der Welt am Freitag vor die Presse trat, sprach er eine deutliche Warnung an Börsenanleger weltweit aus: Jetzt auf sinkende Zinsen zu spekulieren? "Verfrüht", meinte Notenbankchef Jerome Powell. Was als eindringliche Mahnung gemeint war, wischten die Anleger jedoch schlicht beiseite - auch in Deutschland.