Die Börse hat am Montagmorgen positiv auf den Ausgang der Bundestagswahl reagiert. Der Deutsche Aktienindex (Dax) eröffnete mit einem Plus von knapp einem Prozent und stand am Vormittag bei fast 22 500 Punkten. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer ist seit Monaten auf Rekordkurs. Das Plus seit dem 6. November, dem Tag, als die Ampelkoalition zerbrach, beträgt 17 Prozent – und das, obwohl sich Deutschland in einer Rezession befindet und die Stimmung am Boden ist.