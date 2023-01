Fünf Fakten zum Höhenflug an der Börse

Der Dax hat es geschafft: Am Vormittag springt der deutsche Leitindex über die Marke von 15 000 Punkten. Woran das liegt - und wie es weitergehen könnte.

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Um 9.50 Uhr war es so weit: Der deutsche Leitindex Dax kletterte über die Marke von 15 000 Punkten. Seit Jahresbeginn hat das Frankfurter Börsenbarometer damit bereits mehr als 1000 Punkte gewonnen - obwohl viele Ökonomen von einer Rezession in Deutschland ausgehen. "Die 15 000 zieht die Anlegerinnen und Anleger an wie ein Magnet", sagt Anlagestratege Thomas Altmann von der Fondsgesellschaft QC Partners. Weil sich selbst Anlageexpertinnen und Börsenbeobachter wundern, hat die SZ fünf ebenso überraschende Fakten zum Kursrausch zusammengestellt.