Börse:So funktioniert der Dax

So funktioniert der Dax

Hier entstehen Kurse: der Handelsraum der Börse in Frankfurt am Main.

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Erste Börsenliga, Oberhaus am Parkett oder Prestigeindex: Die Deutschen haben inzwischen viele nette Umschreibungen für ihren Aktienindex gefunden. Seit 1988 klettert der Dax im Frankfurter Handelssaal, seit dieser Woche nun ist er zehn Titel größer. Aus dem Dax 30 ist also der Dax 40 geworden, es ist die einschneidendste Reform in der Geschichte des Börsenbarometers. Fünf Fakten der SZ zeigen allerdings: Auch wenn fast jeder den Dax kennt, oft bleibt er dennoch unverstanden.