Es ist schon schwierig, die Gedanken des US-Präsidenten Donald Trump nachzuvollziehen. Sie vorauszuberechnen, ist geradezu unmöglich. Trotzdem interpretiert man wohl nicht zu viel in ihn hinein, wenn man davon ausgeht, dass ihm das, was in den vergangenen Tagen an der Börse passiert ist, nicht gefallen kann. Die Aktienkurse sind an drei Handelstagen hintereinander massiv eingebrochen. Zwar deutet sich für Dienstag eine leichte Erholung an, der Deutsche Aktienindex (Dax) überschritt wieder die wichtige Marke von 20 000. Das macht den Absturz von Montag jedoch nur zum Teil wieder wett. Zeitweise stand der Dax zehn Prozent im Minus. Einen solchen Absturz haben selbst erfahrene Börsenhändler selten gesehen.