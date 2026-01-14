Die Vorstellung des Berichts des Vorstands zum dritten Quartal der Kryptowährungsplattform Coinbase am 30. Oktober endete – nun ja – kryptisch. Eben noch hatte der Chef des Unternehmens, Brian Armstrong, über erfreuliches Wachstum auf der Plattform gesprochen. Dann sagte er „Bitcoin, Ethereum, Blockchain, Staking, und Web 3, damit wir das auch noch erwähnt haben“. Einen Großteil der Zuhörer dürfte dieses Ende ratlos zurückgelassen haben. Gleichzeitig dürften an verschiedenen Orten auf der Welt Sektkorken geknallt haben. Denn durch die Erwähnung der Wörter bei der Vorstellung des Quartalsberichts verhalf Armstrong Wettenden auf der Prognoseplattform Polymarket zu teils hohen Geldgewinnen.