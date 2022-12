Von Victor Gojdka, Frankfurt

Der Auftritt von Börsenprofessor Jeremy Siegel dauerte nur fünfeinhalb Minuten, hatte es aber in sich. Was er von US-Notenbankchef Jerome Powell halte, dem derzeit wohl wichtigsten Mann im globalen Finanzsystem? Statt diplomatischen Geschwurbels blafft Siegel in die Kamera: "Mal im Ernst", sagt der 77-Jährige in Richtung des Zentralbankers, "ich weiß wirklich nicht, auf welchem Planeten er lebt."