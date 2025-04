Der Absturz der Aktien verschärft sich an Tag zwei nach Trumps Zoll-Orgie. Am Mittag steht der Dax mit fünf Prozent im Minus. Schon macht ein schlimmes Wort die Runde: Crash.

Von Harald Freiberger

Es war der größte Einbruch an der Wall Street seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie: Am Donnerstag verlor der maßgebliche US-Börsenindex S&P 500 fast fünf Prozent, an der Technologiebörse Nasdaq waren es sogar sechs Prozent. Einen solchen Absturz hatte es zuletzt im März 2020 gegeben. Die Finanzmärkte brachten damit deutlich zum Ausdruck, wie man dort Donalds Trump Zollpolitik einschätzt: als eine Katastrophe. Der US-Präsident hatte am Vortag extrem hohe Zölle auf Waren aus fast allen Ländern der Erde angekündigt.