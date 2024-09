Von Harald Freiberger

Immer zu Anfang des Monats wird es an der Börse gerade brenzlig. Am Dienstag Ortszeit war die Stimmung besonders an der Wall Street in New York wieder hochnervös. Am stärksten traf es die Aktie des Chipherstellers Nvidia, die um 9,5 Prozent einbrach. Allein dadurch wurde ein Börsenwert von 280 Milliarden Dollar vernichtet – der größte absolute Verlust, den es bei einer Aktie in den USA an einem Tag je gab. Die Nvidia-Aktie, deren Kurs sich binnen zwei Jahren verachtfacht hatte, steht derzeit sinnbildlich für die gesamte Börse: Was hoch gestiegen ist, kann auch tief fallen.