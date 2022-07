Von Harald Freiberger

Selten war die Unsicherheit an der Börse so groß: Seit im Februar der Krieg in der Ukraine ausbrach, sind die Aktienmärkte weltweit um rund 20 Prozent eingebrochen. Und die Aussichten sind trübe: Wenn es zu Engpässen in der Energieversorgung kommt, dürfte dies Unternehmensgewinne und Aktienkurse weiter belasten. Viele Privatanleger in Deutschland sind in den vergangenen Jahren an der Börse eingestiegen, oft über ETFs, die einen Aktienindex eins zu eins abbilden. Eigentlich empfehlen Anlageexperten, an der Börse langfristig zu investieren, um kurzfristige Schwankungen aussitzen zu können. Doch je länger die Unsicherheit dauert, umso mehr Anleger fragen sich, ob es nicht sinnvoller wäre, jetzt Aktien zu verkaufen. Bei wem das so ist - und bei wem nicht.