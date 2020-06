Maske auf und alles im Griff: Ein Händler an der New York Stock Exchange prüft Aktienkurse. Der US-Leitindex S&P 500 ist seit Ende März ebenfalls stark gestiegen.

Noch nie in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte sind aktuelle Lage und Stimmung an der Börse stärker auseinandergefallen. Täglich gibt es neue Schreckensmeldungen aus der realen Wirtschaft: Die Arbeitslosenquote in Deutschland steigt auf 6,1 Prozent, in den USA hat sie schon 14,7 Prozent erreicht. Das Wachstum in Europa dürfte 2020 um 7,5 Prozent einbrechen, schätzt die EU-Kommission. Die Furcht vor der "schlimmsten Rezession seit 1929" ist vielerorts greifbar. Aber eben nicht überall.