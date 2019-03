12. März 2019, 10:02 Uhr Nach Unglück in Äthiopien Australien erteilt allen "737 Max 8" Flugverbot

Die US-Aufsichtsbehörde hält die Boeing 737 Max 8 für immer noch flugtauglich, fordert aber Änderungen an der Software und am Kontrollsystem.

für immer noch flugtauglich, fordert aber Änderungen an der Software und am Kontrollsystem. Am Wochenende war in Äthiopien die zweite Maschine dieses Typs innerhalb weniger Monate verunglückt.

Äthiopien, aber auch Indonesien - wo sich der erste Absturz ereignete - und China erließen daraufhin ein Startverbot für alle Boeing 737 Max 8.

Australien reiht sich in die Liste der Länder ein, die Flugzeugen des Typs Boeing 737 Max 8 Startverbot erteilt. Zuvor hatten bereits Äthiopien, China, Indonesien und der Stadtstaat Singapur den selben Schritt unternommen. Hintergrund ist der zweite Absturz eines Flugzeugs des besagten Typs innerhalb von wenigen Monaten. Bei dem jüngsten Unglück in Äthiopien waren 157 Menschen ums Leben gekommen.

Die amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hält die Boing 737 Max 8 ungeachtet des Absturzes weiterhin für flugtauglich. Das teilte die Behörde am Montag mit. Sie wies das Unternehmen allerdings an, Änderungen an der Software und am Kontrollsystem MCAS vorzunehmen. Boing veranlasste die nötigen Schritte. Die Untersuchung zum Absturz einer Maschine dieses Typs in Äthiopien habe gerade erst begonnen - "und uns liegen bislang keine Daten vor, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Maßnahmen zu ergreifen", hieß es von Seiten der FAA.

US-Verkehrsministerin Elaine Chao erklärte, die FAA werde sofort Maßnahmen einleiten, sollten bei den anstehenden Untersuchungen Sicherheitsrisiken entdeckt werden. "Ich möchte den Menschen versichern, dass wir diese Zwischenfälle, diese Unfälle, sehr ernst nehmen", sagte sie. Boeing teilte mit, man werde die Untersuchungen zur Absturzursache unterstützen. Nach Angaben des Konzerns wurden mehr als 370 Maschinen dieses Typs an 47 Kunden ausgeliefert.

Der Aktienkurs des Boeing-Konzerns war am Montag aufgrund des Absturzes einer zweiten Maschine 737 Max 8 um etwa fünf Prozent eingestürzt. Der US-Flugzeughersteller kündigte am Montag baldige Änderungen an der Steuerungssoftware des betroffenen Flugzeugmodells an. Schon nach dem Absturz einer Maschine gleichen Typs im Oktober 2018 sei damit begonnen worden, die Steuersoftware weiterzuentwickeln, "um ein jetzt schon sicheres Flugzeug noch sicherer zu machen", hieß es von Konzernseite. Das Software-Upgrade solle in den kommendem Wochen bei allen Maschinen aufgespielt werden.