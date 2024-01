Eine Boeing 737 MAX-9 wird in der Produktionsstätte in Renton, Washington, USA, gebaut.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Am 5. Januar dieses Jahres startet der Alaska Airlines Flug 1282 von Portland/Oregon nach Ontario in Kalifornien. Noch im Steigflug schießt eine Verkleidung, die einen der hinteren deaktivierten Notausgänge eigentlich sicher verschließen soll, ins Freie - die Boeing 737-9 kehrt nach Portland zurück. Nur drei Tage zuvor stößt ein Airbus A350 der Japan Airlines bei der Landung auf dem Flughafen Tokio-Haneda mit einer De Havilland Dash-8 der Küstenwache zusammen, vier Menschen kommen ums Leben. Nur vier, muss man fast sagen angesichts dessen, was leicht noch hätte passieren können.