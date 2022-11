Die Branche will bis 2050 klimaneutral werden, schiebt die Entwicklung neuer Modelle aber auf die lange Bank. So gelingt die Wende nicht.

Von Jens Flottau

In der Konzernzentrale von Airbus in Toulouse haben sie zuletzt immer wieder Szenarien durchgespielt. Was, wenn Konkurrent Boeing angesichts schwindender Marktanteile seiner Kurz- und Mittelstreckenbaureihe 737-Max beschließt, ein komplett neues Modell zu entwickeln? Eines, das auf der Basis der in den nächsten Jahren verfügbaren Technologien wesentlich sparsamer und damit umweltfreundlicher sein könnte als die aktuellen Jets?