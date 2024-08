Der 12. Juli 2024 war zur Abwechslung einmal ein Tag, an dem das Boeing -Management durchatmen konnte. Die amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hatte Boeing die sogenannte Type Inspection Authorization für das neue Langstreckenflugzeug 777X erteilt. Damit waren Testflüge erlaubt, die für die Zulassung der Maschine notwendig sind. Und noch am selben Tag hob eine der drei Testmaschinen ab. Es war ja keine Zeit zu verlieren.

Einen guten Monat später steht erst einmal alles still. Nach einem fünfeinhalbstündigen Testflug über dem Pazifik hatten Mechaniker festgestellt, dass ein Teil der Aufhängung, mit der ein Triebwerk an den Tragflächen befestigt war, gebrochen ist. Eine unmittelbare Gefahr, dass etwa der Motor während des Fluges herunterfallen würde, bestand nicht. Die betroffene Verbindungsstange, die die Lasten und Kräfte, die auf Tragflächen wirken, besser verteilen soll, gibt es aus Sicherheitsgründen bei jedem Motor zweimal. Aber Nachforschungen ergaben, dass die gleichen Stangen auch bei den beiden anderen Flugzeugen Risse entwickelt hatten. Das deutet auf einen grundsätzlichen Mangel bei der Komponente hin.

Die Boeing 777X ist nach der 737 Max der zweite große Problemfall des amerikanischen Luftfahrtkonzerns. Bei einer Maschine dieses Typs war im Januar während eines Fluges eine Türfüllung abgefallen. Die 777X ist eine weiterentwickelte Version der ursprünglichen 777, die 1995 erstmals ausgeliefert wurde, mit neuen Tragflächen, einem neuen Cockpit und neuen GE9X-Motoren von GE Aerospace, den stärksten bisher gebauten Flugmotoren. Nachdem Airbus und Boeing die A380 und die 747 aufgegeben haben, wird die 777X mit – je nach Auslegung – mehr als 400 Sitzen das derzeit größte gebaute Zivilflugzeug sein. Ursprünglich sollte die 777X bereits im Jahr 2020 erstmals ausgeliefert werden. Doch Boeing musste das Programm aus unterschiedlichen Gründen mehrfach verschieben. Unter anderem nahm sich die FAA drei Jahre lang Zeit, um die Testflüge zu erlauben – eine Folge der 737 Max-Abstürze, die das Vertrauen der Behörde in den Konzern erschütterten. Zwischenzeitlich waren sich auch die FAA und die European Union Aviation Safety Agency (EASA) bei den Zulassungskriterien nicht einig.

Einer der wichtigsten Kunden der 777X ist die Lufthansa, die 27 Maschinen bestellt. Für die Fluggesellschaft haben die Verzögerungen dramatische Folgen: Ältere unwirtschaftliche Modelle wie die viermotorigen Airbus A340 und Boeing 747-400 fliegen weiter, weil Lufthansa sonst wichtige Langstrecken nicht mehr bedienen könnte. Dabei ist deren Einsatz auch unter Nachhaltigkeitsaspekten kaum mehr zu rechtfertigen. Auch ihre neue Ausstattung der Business-Class wollte die Lufthansa eigentlich schon mit der 777X einführen. Das Programm ist nun erst in diesem Jahr auf dem Airbus A350 angelaufen.

Boeing hat Lufthansa vor der jüngsten Panne fest zugesagt, die erste Maschine noch im Laufe des Jahres 2025 auszuliefern. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte zuletzt auf einem internen Forum für die Mitarbeiter, dass Boeing drakonische Strafen zahlen müsse, wenn die Flugzeuge erst 2026 kommen würden.

Weder Motor noch Tragfläche selbst sind direkt betroffen

Wie sehr die defekte Triebwerksaufhängung den Zeitplan durcheinanderbringt, ist schwer einzuschätzen. Die gute Nachricht ist, dass die Probleme weder den Motor noch die Tragfläche selbst betreffen – Änderungen an diesen wären voraussichtlich viel aufwendiger. Dennoch können die Analysen, warum die Lasten auf die Verbindungselemente offenbar so viel größer sind als gedacht oder die Teile weniger aushalten, Monate dauern. Außerdem muss Boeing womöglich verstärkte Teile entwickeln. Das Unternehmen teilte mit, die Komponente werde ausgetauscht. Zwei der drei Test-777X befänden sich ohnehin derzeit in routinemäßiger Wartung und seien daher nicht kurzfristig für Testflüge vorgesehen gewesen.

Designänderungen während der Testprogramme neuer Flugzeuge sind zwar in der Regel sehr lästig, teuer und zeitraubend, aber auch nicht selten. Boeing-Konkurrent Airbus hatte zuletzt die Langstreckenversion der A321 neo während der Zulassungsphase noch einmal deutlich verändern müssen, um Auflagen der EASA zum Feuerschutz zu erfüllen. Airbus gelang es allerdings, die damit zusammenhängende Verspätung bei der A321XLR mit weniger als einem Jahr relativ gering zu halten. Das Flugzeug ist mittlerweile in Europa zugelassen und soll in den nächsten Wochen erstmals an Iberia ausgeliefert werden.

Emirates ist mit 205 Bestellungen der mit Abstand wichtigste Boeing-777X-Kunde, gefolgt von Qatar Airways mit 74 Maschinen und Singapore Airlines mit 31 Stück. Insgesamt hat Boeing 481 Aufträge für das Modell einsammeln können. Der etwas kleinere konkurrierende Airbus A350-1000 kommt auf 297.