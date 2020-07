Der markante Buckel der Boeing 747-Modelle lässt sogar Laien das Flugzeug erkennen. Doch in Zukunft werden immer weniger der als Jumbo-Jets bekanntgewordenen Flugzeuge unterwegs sein. Der Flugzeugbauer Boeing lässt die Produktion der seit 1968 gebauten Modellreihe auslaufen - und beendet damit eine Luftfahrt-Ära. Bis 2022 würden noch bestellte Exemplare der Frachtvariante gebaut werden. Danach soll Schluss sein, kündigte Boeing am Mittwoch bei der Vorlage seiner Quartalszahlen an.

Der von der Corona-Krise schwer getroffene US-Flugzeugbauer passt seine gesamte Produktion an die coronabedingte Auftragslage an. Die weltweit fast zum Erliegen gebrachte Luftfahrtbranche kauft derzeit so gut wie keine Maschinen. Die Produktion der Erfolgsreihe 787 soll bis 2021 auf sechs pro Monat verringert werden. Damit senkt Boeing die Fertigung des Modells zum dritten Mal seit dem Rekord von 14 Jets im Monat. Auch die Herstellung der 777 und der 777X solle weiter auf zwei Jets im Monat gedrosselt werden. Die Produktion der 737-Max, die nach zwei Abstürzen mit Todesopfern mit einem Flugverbot belegt ist, soll bis Anfang 2022 wieder hochgefahren werden, heißt es bei Boeing.

Mit den Anpassungen in der Produktion reagiert der Konzern auf die schlechter als erwartet ausgefallenen Halbjahreszahlen. Der Umsatz stürzte um 25 Prozent auf 11,81 Milliarden Dollar ab. Die Boeing-Aktie legte nach der Bekanntgabe der Zahlen und der Pläne im vorbörslichen Handel um zwei Prozent zu. Am Donnerstag präsentiert der europäische Boeing-Konkurrent Airbus seine Geschäftszahlen.