3. Juni 2019, 06:58 Uhr Flugzeughersteller Boeing muss Teile der 737-Tragflächen austauschen

Die fraglichen Bauteile sind dafür da, die Flugzeuge bei der Landung abzubremsen. Dem Hersteller zufolge besteht kein Zusammenhang mit dem Absturz zweier Maschinen des Typs 737 Max.

Boeing hat mögliche Defekte in einem Bauteil der Tragflächen in Flugzeugen der Modellreihe 737 eingeräumt. Airlines seien in Absprache mit der US-Bundesluftfahrbehörde FAA über die potenziellen Probleme informiert worden, teilte der Flugzeugbauer mit. Es seien 21 Flugzeuge vom Typ 737 ausfindig gemacht worden, in die die fraglichen Teile höchstwahrscheinlich verbaut worden seien. Fluggesellschaften seien zudem angewiesen worden, weitere 112 Maschinen auf mögliche Defekte zu prüfen und die Teile gegebenenfalls auszutauschen, hieß es.

Entdeckt wurden die möglichen Fehler in einer Lieferung sogenannter Slat Tracks - das sind am vorderen Rand der Flugzeug-Tragfläche angebrachte, aerodynamische Flächen, die etwa eine Geschwindigkeitsminderung bei der Landung ermöglichen. Die betroffenen Teile seien von einem Zulieferer produziert worden, teilte Boeing mit.

Der FAA zufolge kann ein Defekt an den Teilen offenbar keinen Absturz der Maschinen auslösen, aber Schäden während des Fluges verursachen.

Von den Defekten könnten auch 179 Flugzeuge vom Typ 737 Max betroffen sein. Maschinen dieser Modellreihe waren in zwei folgenschwere Abstürze verwickelt und stehen unter einem internationalen Flugverbot.