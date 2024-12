Interview: Hans von der Hagen und Mirjam Hauck

Ein Lied über Rhabarber hat ihn 2024 weltweit bekannt gemacht. Seit dem Social-Media-Erfolg von „Barbaras Rhabarberbar“ ist Musikkabarettist Bodo Wartke nicht nur einem kulturinteressierten Publikum bekannt. Zuletzt hat Bodo Wartke den bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie „Musik“ bekommen. Die Auszeichnung, eine schwere Bronzestatue ist „größer als der Oscar“, wie er am nächsten Tag in einem Schwabinger Café sagt.