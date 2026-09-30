Es ist ein kahler weißer Raum unter Neonlicht in einer riesigen Industriehalle an einer Bundesstraße zwischen Straubing und Plattling. Der immer noch neue BMW-Chef Milan Nedeljković ist hierher, nach Irlbach im Gäuboden gekommen.
BMW„Wir müssen kleiner und schlagkräftiger werden“
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Eine neue Batteriefabrik in Niederbayern, Stellenabbau in München und eine neue Strategie: Wie Konzernchef Milan Nedeljković BMW zurück zum Erfolg führen will.
Von Stephan Radomsky, Irlbach
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