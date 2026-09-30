Eine neue Batteriefabrik in Niederbayern, Stellenabbau in München und eine neue Strategie: Wie Konzernchef Milan Nedeljković BMW zurück zum Erfolg führen will.

Es ist ein kahler weißer Raum unter Neonlicht in einer riesigen Industriehalle an einer Bundesstraße zwischen Straubing und Plattling. Der immer noch neue BMW-Chef Milan Nedeljković ist hierher, nach Irlbach im Gäuboden gekommen.