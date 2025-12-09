Es läuft bei dieser BMW-Personalie genauso, wie es bei dem Autohersteller immer läuft. Geräuschlos, mit etwas, aber nicht zu viel Vorlauf. Nicht zu früh, nicht zu spät, ein geordneter Übergang, unspektakulär – BMW-style eben. Autohersteller unterscheiden sich nicht nur in ihrer Modellpolitik, bei der Design- und Formensprache der Autos und der entscheidenden Frage: Verbrenner oder Elektro? Sondern auch, wenn es darum geht, grundsätzlich komplizierte personelle Übergänge zu managen.
MeinungBMW:Dieser Chefwechsel ist unspektakulär – und genau deswegen richtig
Kommentar von Thomas Fromm, München
Lesezeit: 2 Min.
