Es läuft bei dieser BMW-Personalie genauso, wie es bei dem Autohersteller immer läuft. Geräuschlos, mit etwas, aber nicht zu viel Vorlauf. Nicht zu früh, nicht zu spät, ein geordneter Übergang, unspektakulär – BMW-Style eben. Autohersteller unterscheiden sich nicht nur in ihrer Modellpolitik, bei der Design- und Formensprache der Autos und der entscheidenden Frage: Verbrenner oder Elektro? Sondern auch, wenn es darum geht, grundsätzlich komplizierte personelle Übergänge zu managen.
MeinungBMW:Dieser Chefwechsel ist unspektakulär – und genau deswegen richtig
Kommentar von Thomas Fromm, München
Lesezeit: 2 Min.
BMW bekommt einen neuen Chef, und es ist so wie immer: geräuschlos, perfektes Timing, ohne großes Theater. Langweilig? Vielleicht. Aber wohl einer der Gründe dafür, dass es den Münchnern besser geht als anderen.
Im Vergleich zu den anderen deutschen Herstellern stehen die Münchner deutlich besser da. Im jüngsten Quartal stieg der Gewinn sogar. Woran liegt das?
