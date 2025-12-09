Zum Hauptinhalt springen

MeinungBMW:Dieser Chefwechsel ist unspektakulär – und genau deswegen richtig

Kommentar von Thomas Fromm, München

Lesezeit: 2 Min.

Milan Nedeljković, hier im Mini-Werk im britischen Cowley, wird neuer Chef von BMW.
Milan Nedeljković, hier im Mini-Werk im britischen Cowley, wird neuer Chef von BMW. (Foto: Joe Giddens/picture alliance/dpa/PA Wire)

BMW bekommt einen neuen Chef, und es ist so wie immer: geräuschlos, perfektes Timing, ohne großes Theater. Langweilig? Vielleicht. Aber wohl einer der Gründe dafür, dass es den Münchnern besser geht als anderen.

Es läuft bei dieser BMW-Personalie genauso, wie es bei dem Autohersteller immer läuft. Geräuschlos, mit etwas, aber nicht zu viel Vorlauf. Nicht zu früh, nicht zu spät, ein geordneter Übergang, unspektakulär – BMW-Style eben. Autohersteller unterscheiden sich nicht nur in ihrer Modellpolitik, bei der Design- und Formensprache der Autos und der entscheidenden Frage: Verbrenner oder Elektro? Sondern auch, wenn es darum geht, grundsätzlich komplizierte personelle Übergänge zu managen.

Automobilindustrie
:Krise? Nicht bei BMW

Im Vergleich zu den anderen deutschen Herstellern stehen die Münchner deutlich besser da. Im jüngsten Quartal stieg der Gewinn sogar. Woran liegt das?

SZ PlusVon Christina Kunkel

Lesen Sie mehr zum Thema

