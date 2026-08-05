Für die Besitzer oft überraschend schwingt sich in vielen BMWs gerade Spider-Man übers Display – und wirbt für den neuen Kinofilm. Es könnte erst der Anfang sein.

So manch staugeplagter Autofahrer träumt wahrscheinlich allmorgendlich davon, alles unter sich zurückzulassen und sich hoch oben einfach über die Straße hinweg von einem Haus zum nächsten zu hangeln. Manhattan oder Mannheim – Hauptsache, raus aus dem stockenden Verkehr. Seit ein paar Tagen befeuert der Münchner Autokonzern BMW solcherlei Tagträumereien bei seinen Kunden noch mal besonders: Fahrer neuerer Modelle können nämlich vor dem Start auf ihrem Bordcomputer eine bunte Animation ansehen, in der sich der Comic-Held Spider-Man durch Häuserschluchten schwingt.