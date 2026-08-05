Zum Hauptinhalt springen

Werbung im AutoRette uns!

Lesezeit: 2 Min.

Inzwischen kommt das Auto nicht mehr nur in den Film, sondern der Film auch ins Auto – als Teil des Werbedeals.
Inzwischen kommt das Auto nicht mehr nur in den Film, sondern der Film auch ins Auto – als Teil des Werbedeals. BMW Group/Fotomontage und CGI

Für die Besitzer oft überraschend schwingt sich in vielen BMWs gerade Spider-Man übers Display – und wirbt für den neuen Kinofilm. Es könnte erst der Anfang sein.

Von Stephan Radomsky

SZ bei Google bevorzugen

So manch staugeplagter Autofahrer träumt wahrscheinlich allmorgendlich davon, alles unter sich zurückzulassen und sich hoch oben einfach über die Straße hinweg von einem Haus zum nächsten zu hangeln. Manhattan oder Mannheim – Hauptsache, raus aus dem stockenden Verkehr. Seit ein paar Tagen befeuert der Münchner Autokonzern BMW solcherlei Tagträumereien bei seinen Kunden noch mal besonders: Fahrer neuerer Modelle können nämlich vor dem Start auf ihrem Bordcomputer eine bunte Animation ansehen, in der sich der Comic-Held Spider-Man durch Häuserschluchten schwingt.

Zur SZ-Startseite

Autoindustrie in der Krise
:Die Show muss weitergehen

Volkswagen und Mercedes planen heftige Einschnitte für Hunderttausende Mitarbeiter, zugleich lassen sie in der Formel 1 den Champagner fließen. Über ein rasendes Spektakel und die Frage: Ergibt das alles doch Sinn?

SZ PlusVon Stephan Radomsky

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite