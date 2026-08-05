So manch staugeplagter Autofahrer träumt wahrscheinlich allmorgendlich davon, alles unter sich zurückzulassen und sich hoch oben einfach über die Straße hinweg von einem Haus zum nächsten zu hangeln. Manhattan oder Mannheim – Hauptsache, raus aus dem stockenden Verkehr. Seit ein paar Tagen befeuert der Münchner Autokonzern BMW solcherlei Tagträumereien bei seinen Kunden noch mal besonders: Fahrer neuerer Modelle können nämlich vor dem Start auf ihrem Bordcomputer eine bunte Animation ansehen, in der sich der Comic-Held Spider-Man durch Häuserschluchten schwingt.
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Für die Besitzer oft überraschend schwingt sich in vielen BMWs gerade Spider-Man übers Display – und wirbt für den neuen Kinofilm. Es könnte erst der Anfang sein.
Von Stephan Radomsky
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