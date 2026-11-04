Sein erstes halbes Jahr als neuer BMW-Chef hat sich Milan Nedeljković sicher anders vorgestellt. Als er das Ruder in München im Mai übernahm, schien der Autohersteller die letzte Bastion der deutschen Traditionsindustrie zu sein, der all die Krisen auf der Welt kaum etwas anhaben können. Doch nun ist auch im Vierzylinder die Stimmung nicht mehr uneingeschränkt positiv. Zehntausende Mitarbeiter haben kürzlich ein Angebot erhalten, das Unternehmen gegen hohe Abfindungen zu verlassen. Und zur Überraschung vieler – auch in der Konzernzentrale – wollen dies auch sehr viele Menschen tun.