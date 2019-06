8. Juni 2019, 11:47 Uhr BMW Im Zeichen der Zölle

BMW eröffnet in Mexiko seine 31. Fabrik. Doch dieses Mal ist alles anders. Denn die Welt der Autohersteller hat sich fundamental gewandelt.

Von Claus Hulverscheidt , San Luis Potosí

Es ist kurz nach Mittag an diesem kühlen Tag im Frühling, als die Manon endlich aus dem Regenschleier auftaucht. Langsam schiebt sich das gewaltige Schiff vor die Verrazzano Bridge, wie der Mond bei einer Sonnenfinsternis vor die Sonne. Bald schon ist die Brücke, die vom New Yorker Stadtteil Brooklyn bis hinüber ins eineinhalb Kilometer entfernte Staten Island ragt, kaum mehr zu sehen. Zwei kleine Schleppboote ziehen und stupsen den Frachter vorsichtig an die Kaimauer von Port Jersey, wenig später entern ...