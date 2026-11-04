Milan Nedeljković hat seine Entscheidung offensichtlich getroffen: Seitdem er im Frühjahr den Chefposten bei BMW übernommen hat, ist es vorbei mit der Gelassenheit. Lange hatten sie in der Konzernzentrale am Rande des Münchner Olympiaparks ja so getan, also ob die Krise der Autoindustrie nur die anderen etwas angehe. „Zuversicht ist keine Stimmung. Sie ist eine aktive Entscheidung“, hatte Nedeljkovićs Vorgänger Oliver Zipse bei seinem Abschied noch gesagt. Nicht mal ein halbes Jahr ist das her, seither folgten: eine drastische Gewinnwarnung, ein riesiges Spar- und Stellenabbauprogramm und nun eine weitere, nicht minder heftige Gewinnwarnung.
MeinungAutoindustrieBMW hat zumindest die Chance, dass es 2027 besser wird
Kommentar von Stephan Radomsky
Lesezeit: 2 Min.
Dass 2026 auch für die Münchner ein mieses Jahr wird, war längst klar. Die Frage ist, wie es weitergeht. Findet der Autohersteller den Weg aus der Krise?
Lesen Sie mehr zum Thema